I Love Brahms e Tchaikovsky | il Sestetto di Roma in scena

Questa sera il Sestetto di Roma ha portato sul palco del Teatro di Villa Lazzaroni un concerto dedicato a Brahms e Tchaikovsky. L’orchestra si è esibita con energia e passione, regalando al pubblico un’ora di musica intensa e coinvolgente. L’appuntamento si è svolto martedì alle 18:30, attirando appassionati e curiosi per ascoltare le melodie di due grandi compositori russi e tedeschi.

Cosa: Concerto cameristico "I love Brahms e Tchaikovsky" con il Sestetto di Roma.. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, martedì 17 febbraio 2026 alle ore 18:30.. Perché: Un incontro generazionale d'eccellenza che unisce docenti e allievi del Conservatorio di Santa Cecilia in un omaggio ai grandi del Romanticismo.. Il panorama musicale romano si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento dedicato alla grande tradizione cameristica europea. Presso la suggestiva cornice del Teatro di Villa Lazzaroni, l'Associazione Roma Sinfonietta presenta una serata interamente dedicata a due giganti della storia della musica: Johannes Brahms e Pëtr Il'i??ajkovskij.

