Prosegue al teatro Diego Fabbri la rassegna di ‘Danza’ con la rappresentazione dell’universo fiabesco di Tchaikovsky. Uno dei titoli più apprezzati del repertorio classico, questa produzione offre un’occasione per riscoprire un classico intramontabile. Un evento dedicato agli appassionati di danza e musica, che unisce arte e tradizione in un contesto culturale di qualità.

La rassegna di ‘ Danza ’ del teatro Diego Fabbri prosegue con uno dei titoli più amati del grande repertorio classico. Questa sera, alle ore 21, va in scena ‘ La bella addormentata ’, capolavoro assoluto del balletto, interpretato dal Russian Classical Ballet, sotto la direzione artistica di Evgeniya Bespalova. Eseguita dalle principali compagnie internazionali, l’opera è una delle pagine più alte della produzione di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. ‘La bella addormentata’ è il secondo, per cronologia di composizione, dei tre balletti del musicista. Il libretto fu scritto dal principe e sovrintendente dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo e la coreografia venne affidata al coreografo Marius Petipa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In scena l’universo fiabesco di Tchaikovsky

L’universo fiabesco di Antonio Faeti, che osserva ogni cosa dal bassoAntonio Faeti, storico della letteratura per ragazzi, offre una prospettiva autentica e attenta alle sfumature del mondo fiabesco.

Leggi anche: Ariano Irpino: serata di musica nel segno di Prokofiev, Rossini e Tchaikovsky

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Al Teatro Concordia in scena la commedia che abbatte i tabù dell’universo femminile - La realizzazione dell’evento è frutto di una sinergia virtuosa tra il Comune di Cupramontana e le associazioni culturali Aaltoo e Magma L’ironia tagliente e la riflessione sociale approdano a Cupramon ... youtvrs.it