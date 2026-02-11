I cinque anni di viaggio nel nulla della Superlega tutti avevano già capito come sarebbe finita Marca

La Superlega è durata appena cinque anni e alla fine il risultato era scontato. Marca ripercorre le tappe di un progetto nato nel 2021 e che si è sciolto rapidamente, lasciando tutti con l’amaro in bocca. La competizione ha fatto parlare molto, ma alla fine si è rivelata un fallimento.

Il quotidiano madrileno Marca ripercorre le tappe più importanti dal 2021 ad oggi della Superlega, un progetto iniziato e finito praticamente subito dopo. Oggi c'è stata la tregua ufficiale – definitiva immaginiamo – tra Uefa e Real Madrid (ultimo superstite tra i club europei di questo progetto) con un comunicato congiunto, come scritto qui. Ne scrive così il quotidiano spagnolo: " La Superlega è ormai storia. Questo era qualcosa che più o meno tutto il mondo del calcio aveva già capito, soprattutto perché il Real Madrid vagava solitario nel deserto.

