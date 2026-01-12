Hamilton che stangata | in Ferrari lo avevano già capito

Ferrari aveva già compreso le potenzialità di Lewis Hamilton, ma per i suoi sostenitori queste parole rappresentano comunque una sorpresa. La squadra italiana conosce bene le capacità del pilota britannico e le sue qualità in pista, mentre i fan potrebbero essere colti di sorpresa da questa consapevolezza condivisa. Un elemento che conferma la competizione intensa e il rispetto reciproco tra i protagonisti del mondiale di Formula 1.

Ferrari lo aveva già intuito da tempo, semmai è ai fans di Lewis Hamilton che queste parole provocano uno scompenso. La vera grande incognita di questa nuova stagione di Formula 1 che avrà inizio a marzo è proprio Lewis Hamilton. Non è ironico? L’uomo che nemmeno 10 anni fa era l’unica certezza di un campionato . 🔗 Leggi su Sportface.it

