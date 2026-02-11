Hotel Rigopiano storia della tragedia che provocò 29 vittime

Il 18 gennaio 2017, una valanga di 120mila tonnellate di neve ha travolto l’Hotel Rigopiano a Farindola, in Abruzzo. Nove anni dopo, la tragedia resta impressa nella memoria di chi l’ha vissuta e nel cuore di tutta Italia. La sentenza definitiva è arrivata, ma le ferite sono ancora aperte, e le famiglie delle vittime continuano a lottare per la verità e la giustizia.

Rigopiano, la Lunga Ombra della Valanga: Nove Anni Dopo, la Sentenza e le Ferite Aperte. Farindola, Abruzzo – Il 18 gennaio 2017, una valanga di 120mila tonnellate di neve travolse l'Hotel Rigopiano, in Abruzzo, causando la morte di 29 persone e un'ondata di shock in tutta Italia. Dopo quasi nove anni di battaglie legali, l'Appello bis si è concluso l'11 febbraio 2026, confermando alcune condanne e stabilendo nuove assoluzioni in un caso che ha sollevato interrogativi sulla prevenzione dei rischi naturali, la gestione dell'emergenza e le responsabilità delle istituzioni. L'Allarme Ignorato e i Primi Minuti Fatali.

A Rigopiano una sentita e partecipata cerimonia per non dimenticare le 29 vittime della tragedia

A Rigopiano si è svolta una cerimonia commemorativa per le 29 vittime della tragedia, un momento di ricordo condiviso tra familiari, istituzioni e comunità.

Terremoto in Irpinia: 45 anni fa la tragedia che provocò oltre 3.000 vittime

Rigopiano, l’Hotel che non doveva esistere. Storia di una tragedia che si poteva evitare

