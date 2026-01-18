A Rigopiano una sentita e partecipata cerimonia per non dimenticare le 29 vittime della tragedia FOTO-VIDEO

A Rigopiano si è svolta una cerimonia commemorativa per le 29 vittime della tragedia, un momento di ricordo condiviso tra familiari, istituzioni e comunità. L’evento sottolinea l’importanza di mantenere viva la memoria e di promuovere una cultura della sicurezza, con particolare attenzione alla tutela degli ambienti montani. Un’occasione per riflettere sull’importanza della prevenzione e della responsabilità collettiva.

«Continuiamo a ricordare ogni anno le vittime della tragedia di Rigopiano insieme alle loro famiglie e alle istituzioni; la memoria dei 29 angeli sia richiamo alla tutela e alla sicurezza, con la dovuta attenzione anche agli ambienti montani, per rafforzare una cultura responsabile della prevenzione. Difronte a catastrofi naturali, gli assetti dedicati e predisposti devono avere la capacità di reagire in prontezza».Queste le parole del sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti in rappresentanza del Governo, a Rigopiano, alla commemorazione delle 29 vittime della valanga -18 ospiti e 11 dipendenti - che il 18 gennaio del 2017 travolse l’Hotel Rigopiano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Rigopiano, nove anni dopo la tragedia: oggi la commemorazione delle 29 vittime

Il 18 gennaio 2023 ricorre il nono anniversario della tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, avvenuta nel 2017. In questa occasione si rinnova il ricordo delle 29 vittime, simbolo di una delle più gravi calamità naturali nella regione. La commemorazione rappresenta un momento di riflessione e di memoria per le famiglie colpite e la comunità locale.

A nove anni dalla tragedia la commemorazione per le vittime di Rigopiano: "Una ferita aperta e sanguinante"

A nove anni dalla tragedia di Rigopiano, si rinnova la commemorazione per le vittime dell’incidente del 18 gennaio 2017, quando una valanga colpì l’hotel, causando la perdita di 29 vite umane. La ricorrenza rappresenta un momento di memoria e riflessione su un evento che ha segnato profondamente la comunità e il percorso giudiziario ancora in corso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il presidente del Senato nel giorno della commemorazione delle vittime della tragedia avvenuta 9 anni fa: «Ai familiari delle vittime la più sentita vicinanza» #ilcentro - facebook.com facebook