Helldivers 2 disponibile l’aggiornamento Oppressione Meccanica

La guerra per la Democrazia Gestita si fa più intensa con l’ultimo aggiornamento di Helldivers 2. Da oggi, i giocatori su PS5, Xbox e PC possono scaricare Oppressione Meccanica, un’inedita versione che introduce novità e sfide nuove. La patch arriva dopo mesi di attesa e promette di rinnovare l’esperienza di gioco, spingendo i fan a affrontare ancora più in fretta le minacce della battaglia.

(Adnkronos) – La guerra per la Democrazia Gestita entra in una fase critica con il debutto di Oppressione Meccanica, l'ultimo importante tassello evolutivo di Helldivers 2 su PS5, Xbox e PC. Il fulcro dell'azione si sposta ufficialmente su Cyberstan, il pianeta industriale dove i Cyborg, riemersi dall'ombra dopo il furto dei progetti della Stella della

