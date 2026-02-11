Android 16 riceve un aggiornamento ora disponibile sui dispositivi pixel

Android 16 si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento sui dispositivi Pixel. Da questa settimana, gli utenti possono scaricare la beta QPR3 2.1, che porta alcune novità e miglioramenti. Google ha annunciato che l’aggiornamento è disponibile per tutti i telefoni Pixel compatibili, con istruzioni chiare su come installarlo. Chi ha già effettuato l’installazione ha notato alcune modifiche nelle prestazioni e nelle funzionalità del sistema.

Questo approfondimento esamina l'aggiornamento Android 16 qpr3 beta 2.1 destinato ai telefoni pixel, evidenziando le caratteristiche note, i dettagli di distribuzione e le indicazioni operative per gli utenti interessati. la versione beta sarà distribuita a tutti i telefoni pixel supportati e presenta dimensioni variabili a seconda del modello; non sono presenti note di rilascio ufficiali al momento. si analizzano inoltre le implicazioni per chi sta utilizzando la beta e le opzioni per partecipare o uscire dall'anteprima.

