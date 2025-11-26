HP licenzia 6.000 lavoratori e punta sull’IA per risparmiare 1 miliardo di dollari
Il colosso dell’informatica Hewlett-Packard, meglio conosciuto come HP, ha annunciato che licenzierà tra 4.000 e 6.000 dipendenti nei prossimi anni. Nel comunicato con cui l’azienda ha reso nota la sua decisione, HP non ha nascosto che queste risorse non saranno più necessarie nel prossimo futuro grazie alle automazioni permesse dall’intelligenza artificiale. I grandi licenziamenti non sono una novità nel settore tecnologico, ma negli ultimi anni sono stati solitamente una conseguenza di errori di valutazione commessi durante la pandemia. Quello di HP è uno dei primi casi in cui un’azienda cita, come ragione delle sue scelte, le nuove possibilità date dall’IA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
