Hayalet | concerto live in duo per violoncello contrabbasso e live electronics

Venerdì sera allo Spazio Matta va in scena un concerto particolare. Caterina Palazzi al contrabbasso e live electronics, insieme a Flavia Massimo al violoncello e elettronica, portano sul palco “Hayalet”. È un’anteprima di “Matta in scena 2026”, dedicata alla musica dal vivo. Lo spettacolo inizia alle 21 e promette un’esperienza intensa tra suoni acustici ed elettronici.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 21, lo Spazio Matta presenta un'anteprima di "Matta in scena 2026", sezione musica a cura di Flavia Massimo, "Hayalet", un concerto di e con Caterina Palazzi, al contrabbasso e live electronics, con Flavia Massimo violoncello, live electronics.

