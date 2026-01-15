Guerra in Ucraina Sasso Lega | Basta armi e soldi per Zelensky Qual è l' interesse nazionale?

Sasso della Lega ha espresso il proprio dissenso riguardo all’invio di armi e fondi a Zelensky, chiedendosi quale sia l’interesse nazionale. La sua posizione invita a riflettere sulla coerenza delle scelte politiche con le esigenze e le opinioni degli italiani, sottolineando il dibattito sulla linea da seguire nel contesto della crisi in Ucraina.

« Ho votato no all’invio di soldi e armi a Zelensky. Qual è l’interesse nazionale? Quello di accettare ciò che ci impongono la Von der Leyen e Macron, o quello che vogliono gli italiani? La maggioranza degli italiani ritiene che sarebbe meglio fare un passo indietro sulla questione Ucraina. Basta armi, basta soldi per Zelensky. Anche perchè continuare a inviare armi e soldi non aiuta di certo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Sasso (Lega): "Basta armi e soldi per Zelensky. Qual è l'interesse nazionale?" Leggi anche: Ucraina: Salvini, 'stop guerra priorità, no a soldi e armi a Kiev per altri 50 anni' Leggi anche: Roberto Vannacci inguaia Meloni e Salvini sul decreto armi: «Basta soldi all’Ucraina, il Parlamento non lo voti» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Guerra in Ucraina, Sasso (Lega): "Basta armi e soldi per Zelensky. Qual è l'interesse nazionale?" - "La maggioranza degli italiani ritiene che sarebbe meglio fare un passo indietro sulla questione Ucraina" così il deputato leghista che ha votato no alla risoluzione della maggioranza sugli aiuti a Ki ... gazzettadelsud.it

Ucraina: ok alla risoluzione su Kiev, tre parlamentari della Lega votano contro. Crosetto: 'Fiero degli aiuti, qualcuno si vergogna' - Si tratta di Rossano Sasso e Edoardo Ziello i quali hanno confermato la loro posizione al termine dell'Aula. ansa.it

Sasso e Ziello (Lega) votano contro la risoluzione sugli aiuti all’Ucraina: chi sono - I deputati del Carroccio Rossano Sasso e Edoardo Ziello votano contro la risoluzione pro- policymakermag.it

Su guerra in #Ucraina, #Crosetto alla #Camera: "Russia finge solo apertura". Maggioranza: "Necessario continuare a sostere Kiev". Opposizioni: "Governo diviso, evidenti le frizioni". Al #Tg2Rai ore 13,00 #15gennaio facebook

#TG2000 - #Ucraina, attacchi nella notte. La guerra non si ferma #14gennaio #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Zelensky #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #Odessa #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Sumy #Leopoli #TV2000 @tg2000it x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.