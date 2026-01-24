Un cavaliere medievale morto in battaglia era affetto da una rara sindrome | la scoperta degli archeologi

Durante gli scavi presso una fortezza medievale in Spagna, archeologi hanno rinvenuto lo scheletro di un cavaliere morto in battaglia. L’analisi ha rivelato che l’individuo era affetto da una rara sindrome genetica, offrendo nuove informazioni sulla salute e le condizioni di vita dell’epoca. Questo ritrovamento contribuisce alla comprensione delle patologie presenti nel passato e al contesto storico dei combattimenti medievali.

Durante gli scavi nei pressi di una fortezza medievale spagnola, i ricercatori hanno trovato lo scheletro di un cavaliere affetto da una rara condizione genetica. L'uomo, nonostante la sindrome, è morto combattendo valorosamente sul campo di battaglia, come mostrano le terribili lesioni riscontrate dagli anatomopatologi.

