Questa volta Vito si troverà di fronte il suo ex-allievo Barbieri ai Giochi. Dopo avergli insegnato i primi trick nello snowboard, ora i due si sfidano da avversari. Vito rappresenta l’Italia e Barbieri, che debutta per gli Stati Uniti, è uno dei giovani promessi. La gara è attesa con curiosità, ma loro hanno già deciso di prendersela con calma: “Dopo mangeremo insieme”, ha detto Vito.

"Il papà di Alessandro mi ha spiegato che la carbonara in Italia si fa solo con i tuorli d’uovo - ammette ridendo Louis Philip Vito III, per tutti Louie - ma in America è già un miracolo trovarla senza la panna". Sono due storie di sport e d’Italia, di sogni e d’America, quelle che oggi si ritroveranno insieme sulla rampa dello snowboard di Livigno per le qualificazioni maschili dell’halfpipe. La prima è quella di Louie: statunitense, nato a Columbus e naturalizzato italiano. Classe 1988 lo snowboarder è alla sua terza olimpiade dopo Vancouver 2010, disputata con bandiera americana, e Pechino 2022, quando invece ha gareggiato con l’Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli ha insegnato i primi trick, ora lo ritrova da avversario ai Giochi: la sfida tra Vito e l’allievo Barbieri

Approfondimenti su Vito Barbieri

Ultime notizie su Vito Barbieri

