Giovani e lavoro online la ricerca | l' equilibrio tra vita lavorativa e personale è un valore prioritario
È stato pubblicato online un nuovo report su come i giovani di Piacenza gestiscono il lavoro e la vita personale. La ricerca, realizzata dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e dal Laboratorio di, è disponibile sul sito comune.piacenza.itgiovani. Il focus principale è sull’equilibrio tra lavoro e tempo libero, un tema che preoccupa sempre di più tra i giovani. La Regione ha finanziato lo studio nell’ambito del progetto
Il campione di riferimento è costituito da 2507 giovani, di cui il 41.8% frequentanti le secondarie di 2° grado, il 37.9% studenti universitari, il 18.5% lavoratori e l'1.8% in condizioni di inattività È online, alla pagina web comune.piacenza.itgiovani, la versione integrale del report "Giovani e lavoro a Piacenza" di cui, nell'ambito del progetto "Stay Jude", l'assessorato alle Politiche Giovanili ha affidato la realizzazione all'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo e al Laboratorio di Economia Locale della sede cittadina dell'Università Cattolica. L'iniziativa ha ottenuto il cofinanziamento della Regione Emilia Romagna, sulla base della "Legge Talenti" approvata nel 2023 che rappresenta, sottolinea l'assessore Francesco Brianzi, «una visione comune tra Regione e territori, mettendo al centro la capacità di attrarre e trattenere competenze.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
