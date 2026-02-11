Giovani e lavoro online la ricerca | l' equilibrio tra vita lavorativa e personale è un valore prioritario

È stato pubblicato online un nuovo report su come i giovani di Piacenza gestiscono il lavoro e la vita personale. La ricerca, realizzata dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e dal Laboratorio di, è disponibile sul sito comune.piacenza.itgiovani. Il focus principale è sull’equilibrio tra lavoro e tempo libero, un tema che preoccupa sempre di più tra i giovani. La Regione ha finanziato lo studio nell’ambito del progetto

