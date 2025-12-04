Giovani e social l’appello del ceo della Ferrari | Meno tempo online e più relazioni reali per scoprire il vero valore della vita

Il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, ha invitato gli studenti a ridurre il tempo trascorso sui social a favore delle relazioni in presenza, ponendo l’accento sul confronto diretto come occasione di crescita personale e professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

