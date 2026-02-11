Giorno donne nella scienza Paola Catapano | così raccontiamo il Cern

Oggi si celebra la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Paola Catapano, comunicatrice scientifica del CERN di Ginevra, spiega cosa succede dietro le quinte del più grande laboratorio di fisica in Europa. Con decine di documentari all’attivo, racconta come si lavora tra le macchine e le scoperte che cambiano la nostra comprensione dell’universo. La sua voce permette di entrare in un mondo complesso, ma reso accessibile a tutti.

Roma, 11 feb. (askanews) – (di Alessandra Quattrocchi) Paola Catapano è comunicatrice scientifica del CERN di Ginevra, dentro i segreti del laboratorio di ricerca più importante della fisica in Europa, e giornalista scientifica con decine di documentari all’attivo: ci parliamo l’undici febbraio, Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, l’International Women in Science Day. Quante avventure nella sua vita: Artico, Antartide, missioni spaziali, il deserto di Atacama in Cile, le Galapagos, la foresta amazzonica. come si fa a diventare giornalista scientifica a questo livello? ‘È un percorso fatto di inseguimento di passioni e talenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lunedì 26 gennaio, presso l’aula magna dell’istituto comprensivo “Umberto I” di Lanciano, si svolgerà l’incontro di divulgazione scientifica “Il Cern e oltre: in viaggio con Paola Catapano”.

La Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza si è aperta con una sorpresa a Napoli Est.

