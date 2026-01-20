Il Tar dell’Emilia Romagna annulla Bologna città 30

Il Tar dell’Emilia Romagna ha annullato la delibera “Bologna città 30”, accogliendo il ricorso dei tassisti contro il limite di velocità imposto dal sindaco Lepore. La decisione rappresenta un risultato importante per le categorie coinvolte, sollevando questioni sulla regolamentazione del traffico urbano e sulle modalità di gestione delle restrizioni in città. La vicenda evidenzia il confronto tra esigenze di sicurezza e libertà di movimento nel contesto cittadino.

La prima città d'Italia a estendere il limite di 30 chilometri all'ora a tutte le strade urbane fa un passo indietro. Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) dell'Emilia-Romagna, infatti, ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la " Città 30 ". In particolare viene annullato il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato portato a 30 chilometri orari, fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare. Dopo una lunga battaglia portata avanti dai tassisti e dal centrodestra contro l'amministrazione Lepore, il Tar ha accolto il ricorso contro il limite generalizzato dei 30 kmh in città.

