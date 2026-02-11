Garlasco gli enigmi sulla scarpa mai catalogata trovata dietro casa Poggi

Gli investigatori hanno trovato una scarpa dietro casa Poggi, ma ancora non sanno se sia collegata al delitto. La scarpa, mai catalogata prima, ha riaperto il caso e alimenta nuove ipotesi. Gli agenti continuano a scavare tra gli indizi, cercando di capire se possa essere un elemento chiave per chiarire cosa sia successo.

Nel delitto di Garlasco, siamo oramai abituati a parlare di prove e reperti che scompaiono nel silenzio, inghiottiti dalla fretta o dalla superficialità. In questo caso, la sparizione ha la forma di un mocassino misura 36 o 37, scoperto pochi giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi e mai più ritrovato. A raccontarlo è stato il testimone che effettuò il ritrovamento, intervistato a Mattino Cinque a distanza di quasi vent’anni da quella mattina del 2008. Il mocassino nel campo a Garlasco. «Ero proprio qui, in quel punto», ha spiegato l’uomo indicando la campagna alle spalle dell’abitazione dei Poggi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, gli enigmi sulla scarpa mai catalogata trovata dietro casa Poggi Approfondimenti su Garlasco Poggi Garlasco, individuata nuova impronta di scarpa sporca di sangue sulle scale di casa Poggi: "Compatibile con la traccia 33" Bomba Garlasco, la casa dei Poggi e le immagini mai viste La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Garlasco Poggi Argomenti discussi: Caso Garlasco, il magistrato toscano che ha giudicato Stasi: Indizi contraddittori, vi spiego perché l'ho assolto; Garlasco, Massimo Lovati si scusa con lo studio. Garlasco, gli enigmi sulla scarpa mai catalogata trovata dietro casa PoggiUn testimone rivela il ritrovamento di un mocassino nel 2008, mai verbalizzato. La scarpa sparì senza lasciare traccia ... panorama.it Garlasco in Tv, spuntano documenti esclusivi sul pc di Chiara Poggi: Ci sono anche le conversazioni con StasiSi continua a indagare sul computer della giovane, stasera gli ultimi aggiornamenti a Far West di Salvo Sottile: I magistrati sanno cosa stanno cercando ... libero.it Se dicono questo abbassate subito il volume! #garlasco - facebook.com facebook Nuove analisi sulla scena del delitto di Chiara Poggi ridisegnano la dinamica dell’omicidio: l’aggressione partirebbe dalla cucina. Intanto il Dna di Stasi sull’Estathè riapre i dubbi sul caso Garlasco x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.