Garlasco individuata nuova impronta di scarpa sporca di sangue sulle scale di casa Poggi | Compatibile con la traccia 33

La nuova traccia rinvenuta sarebbe compatibile con l'impronta numero 33, lasciata sul muro dall’assassino di Chiara Poggi e che la Procura riconduce ad Andrea Sempio Nuovi indizi nel caso del delitto di Garlasco. In base alle più recenti ricostruzioni degli investigatori emergerebbe una nuova. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, individuata nuova impronta di scarpa sporca di sangue sulle scale di casa Poggi: "Compatibile con la traccia 33" Leggi anche: Garlasco, impronta di scarpa sulle scale in posizione compatibile con la traccia 33 Leggi anche: Garlasco, individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Garlasco, individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33; Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi; Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: spunta nuova impronta di scarpa insanguinata; Delitto di Garlasco, nuova impronta di scarpa sulle scale. Garlasco, la nuova impronta di scarpa insanguinata stravolge tutto. Le scale, il killer e quella mossa a sorpresa - Il giallo di Garlasco continua e spunta un nuovo elemento che potrebbe stravolgere ancora una volta tutto. affaritaliani.it

