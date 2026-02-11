Galaxy s26 ultra è una reliquia del passato e questa funzionalità mancante lo dimostra

La nuova serie Galaxy S26 sta già facendo parlare di sé, ma non senza qualche problema. Il Galaxy S26 Ultra, considerato una delle versioni più attese, si mostra meno innovativo del previsto. La mancanza della ricarica Qi2 integrata rappresenta una grande delusione per chi sperava in un salto tecnologico. Confrontato con le versioni precedenti e la linea Ultra, il modello si presenta come un ritorno al passato, meno evoluto di quanto ci si aspettasse. La mancanza di alcune funzionalità chiave potrebbe influenzare le scelte degli utenti ancora indecisi.

nel contesto delle anticipazioni sulla serie galaxy s26, l’analisi si concentra su due elementi decisivi: la mancanza di ricarica qi2 integrata e il confronto con la linea ultra. l’esame sintetizza cosa è noto finora, evidenziando opportunità e limiti, per offrire una valutazione basata sulle informazioni disponibili e sull’impatto pratico sull’uso quotidiano. la gamma galaxy s26 non includerà la ricarica qi2. Le indiscrezioni principali indicano che la gamma galaxy s26 non presenterà una compatibilità qi2 integrata. al suo posto, la possibilità di utilizzare accessori magnetici dipenderà principalmente da custodie dotate di magneti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Gli appassionati di tecnologia attendono con ansia il lancio della serie Galaxy S26.

