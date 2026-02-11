I prossimi Galaxy S26 stanno facendo parlare di sé grazie a leak affidabili che svelano alcune novità importanti. Samsung dovrebbe migliorare il modello base, puntando su display più belli, prestazioni potenziate, fotocamere più avanzate e ricarica più veloce. L’attesa cresce tra gli appassionati, pronti a scoprire cosa offriranno i nuovi dispositivi.

l’orizzonte dei prossimi galaxy s26, s26 plus e s26 ultra sta prendendo forma grazie a leak affidabili che delineano un pacchetto di novità mirato a potenziare display, prestazioni, fotocamere e ricarica. le indiscrezioni suggeriscono una strategia di disponibilità regionale dei chipset e una linea di dispositivi pensata per offrire longevità, affidabilità e usabilità quotidiana avanzata, senza stravolgimenti di design rispetto alla generazione precedente. galaxy s26, s26 plus e s26 ultra: cosa sappiamo. display: dimensioni e qualità. il galaxy s26 sarebbe dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici con risoluzionee 2340 × 1080 e refresh rate a 120 Hz. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy s26 leak samsung migliora il modello base

Approfondimenti su Galaxy S26

Samsung ha annunciato ufficialmente la data del suo evento Galaxy Unpacked di quest’anno, previsto per questo mese.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Galaxy S26 Leaks Are Disappointing

Ultime notizie su Galaxy S26

Argomenti discussi: Samsung Galaxy S26 Ultra: arriva la prima immagine ufficiale? | LEAK; Nuove immagini trapelate ci mostrano Samsung Galaxy S26 in colorazione bianca; Samsung Galaxy S26: nuovi dettagli sui prezzi, l'Ultra supera i 2.300€; Cosa c'è di vero sui rumors riguardo a Samsung S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26: svelate le caratteristiche e tutti i prezziLa gamma Samsung Galaxy S26 arriva al centro delle indiscrezioni e stavolta il leak è davvero pesante: WinFuture, fonte che ha spesso indovinato le mosse di Sa ... tecnoandroid.it

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: arriva il leak definitivo con TUTTOSamsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: arriva il leak definitivo con tutti i dettagli della nuova serie di punta. gizchina.it

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: sappiamo tutto (anche i prezzi)! https://www.chinasmartbuy.com/blog/samsung-galaxy-s26-specifiche-prezzi-leak/ # #samsung #smartphone - facebook.com facebook

I leak suggeriscono che Samsung sia al lavoro su diversi nuovi prodotti: Galaxy Watch 9, Ultra 2 e Tab S12 x.com