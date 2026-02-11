La polizia sta dando la caccia a tre persone coinvolte in una serie di furti nelle case di Cisterna di Latina. I sospettati hanno prelevato indebitamente più di 20.000 euro usando app bancarie, poi riciclati. Le indagini sono ancora aperte e nessuno è stato ancora fermato.

Tre persone individuate e oltre 20.100 euro movimentati: questo il bilancio di una complessa indagine della Polizia di Stato su un furto in abitazione a Cisterna di Latina che ha portato alla scoperta di un articolato sistema di utilizzo indebito di strumenti di pagamento e riciclaggio di denaro. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e la successiva dispersione delle somme sottratte attraverso operazioni bancarie non autorizzate. Strani movimenti di denaro a Cisterna di Latina La movimentazione del denaro sottratto Il riciclaggio attraverso conti di transito Il quadro indiziario e i reati contestati Strani movimenti di denaro a Cisterna di Latina L’attività investigativa è stata avviata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina – Sezione Anticrimine, a seguito di un furto in abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furti nelle abitazioni con soldi prelevati indebitamente e riciclati a Cisterna Di Latina, 3 persone ricercate

Approfondimenti su Cisterna Di Latina

Quattro persone sono state arrestate a Caserta nell’ambito di un’operazione contro una banda che aveva messo a segno furti e rapine in diverse zone della Campania.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cisterna Di Latina

Argomenti discussi: Furti nelle abitazioni durante le vacanze: i consigli della Polizia; Seminavano il panico con furti nelle abitazioni di Caserta e provincia, smantellata banda criminale; Truffe e furti nelle case. I carabinieri avvertono: Attenti alle telefonate. Chiedete aiuto sempre; Benevento, escalation di furti nelle case: Sicurezza sempre in bilico.

Benevento, escalation di furti nelle case: «Sicurezza sempre in bilico»La recrudescenza dei furti in abitazione, con ben quattro episodi registrati nell'arco di una sola giornata in pieno centro urbano, riaccende l'allarme sicurezza a San Giorgio del Sannio ... ilmattino.it

Allarme in Penisola sorrentina, aumentano i furti nelle caseAllarme furti nelle abitazioni in Penisola sorrentina. Da Vico Equense a Massalubrense nessuno dei sei centri è stato risparmiato, con un intensificarsi di visite dei colpi portati a termine da gennai ... ansa.it

Furti nelle case e ricettazione: sgominata banda nel Siracusano, scattano 5 ordinanze cautelari leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/11/furti-in-abitazioni-e-ricettazione-scattano-5-ordinanze-cautelari-nel-siracusano/ - facebook.com facebook