Seminavano il panico con furti nelle abitazioni di Caserta e provincia smantellata banda criminale

Quattro persone sono state arrestate a Caserta nell’ambito di un’operazione contro una banda che aveva messo a segno furti e rapine in diverse zone della Campania. Gli agenti hanno smantellato il gruppo, responsabile di aver seminato il panico tra le abitazioni di Caserta e dintorni. La banda era attiva in tutta la regione e ora si cerca di capire se ci sono altri componenti ancora a piede libero.

Quattro persone fermate: questo il bilancio di un'operazione della Squadra mobile di Caserta che ha permesso di smantellare un gruppo criminale specializzato in furti e rapine in abitazione. L'indagine, avviata dopo un furto avvenuto la sera del primo novembre dello scorso anno a San Leucio, ha portato all'individuazione di una banda attiva in tutte le province della Campania. Una banda attiva a Caserta e dintorni Il gruppo criminale e le accuse Modalità operative e area di azione Il bilancio dell'operazione Le province coinvolte Una banda attiva a Caserta e dintorni Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'attività investigativa è partita immediatamente dopo il furto compiuto la sera del 1° novembre dello scorso anno in un appartamento situato nella località San Leucio, nel territorio di Caserta.

