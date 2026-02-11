Ukraine’s Zelenskiy intends to announce election plan on February 24 FT reports

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato che rivelerà il suo piano per le prossime elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio. La notizia arriva in un momento di forte attenzione internazionale sulla situazione nel paese. Zelenskiy ha fatto sapere che fornirà dettagli su come intende procedere, ma finora non ha ancora chiarito tutte le modalità. La decisione arriva mentre l’Ucraina si confronta con sfide politiche e di sicurezza, e il governo si prepara alle scelte che potrebbero influenzare il futuro del paese.

Reuters reported last week that under a framework being discussed by U.S. and Ukrainian negotiators, any peace deal would be submitted to a referendum by Ukrainian voters, who would simultaneously vote in national elections, adding that officials had discussed the possibility that the national election and referendum could occur in May. La Reuters ha riferito la scorsa settimana che, secondo un quadro discusso dai negoziatori statunitensi e ucraini, qualsiasi accordo di pace sarebbe sottoposto a un referendum da parte degli elettori ucraini, che voterebbero contemporaneamente alle elezioni nazionali.

