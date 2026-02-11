Frosinone | fermato ladro di bici con arnesi da scasso un arresto per violazione misure di sicurezza

La polizia di Frosinone ha arrestato un uomo sorpreso con arnesi da scasso e biciclette rubate. Durante il fine settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro, fermando un sospetto che tentava di scappare alla vista degli agenti. L’uomo, trovato in possesso di attrezzi utili per scassinare, è stato portato in questura. Altri controlli hanno portato a una denuncia a piede libero per violazione delle misure di sicurezza.

Un fine settimana di intensi controlli nel capoluogo ciociaro si è concluso con un arresto e una denuncia a piede, a seguito di interventi mirati da parte delle Volanti della Polizia di Stato. L'attività, svolta nella giornata di ieri, ha riguardato sia un tentativo di furto di una bicicletta, che la violazione degli obblighi imposti da un provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale. Gli interventi si sono susseguiti in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell'ordine sul territorio. Il primo episodio ha visto protagonista un giovane di nazionalità nigeriana, colto in flagranza mentre tentava di rubare una mountain-bike.

