Nuovo appuntamento con Autori in Fabbrica con lo scrittore forlivese Livio Leoni la presentazione di Comete

Venerdì 13 febbraio, alla Fabbrica delle Candele, lo scrittore forlivese Livio Leoni ha presentato il suo nuovo romanzo

Per il ciclo "Autori in Fabbrica", la rassegna che porta alla Fabbrica delle Candele nuovi scrittori emergenti, venerdì 13 febbraio, nella Sala Arancio Livio Leoni presenta il romanzo "Comete". Livio Leoni è nato a Forlì. Laureato in giurisprudenza, ha svolto diversi lavori spaziando dall'ambito legale a quello imprenditoriale. La sua passione per i viaggi, il cinema e la lettura lo ha condotto alla pubblicazione di tre libri: "Il narratore di sogni" (2018), "Dietro una nuvola" (2022) e "Vita da Bar" (2023).

