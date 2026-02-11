Forlì col Pontedera per vincere mister Miramari | Da qui alla fine sono tutte difficili

Il Forlì si prepara a sfidare il Pontedera nel match di domani pomeriggio allo stadio Morgagni. Dopo il pareggio di Pesaro, i biancorossi cercano una vittoria che possa dare ossigeno in chiave salvezza. Il tecnico Miramari non nasconde le difficoltà delle prossime partite:

Occasione ghiotta in chiave salvezza per il Forlì Calcio che, dopo il buon pari di Pesaro, ospiterà giovedì nel turno infrasettimanale (ore 18, diretta Sky) allo stadio Morgagni il fanalino di coda Pontedera: una gara sulla carta ampiamente alla portata dei biancorossi. Il tecnico Alessandro Miramari, però, predica massima attenzione. “Sappiamo benissimo che è un campionato equilibrato e cambia poco avere più o meno punti, perché da qui in avanti saranno tutte gare difficili - è il pensiero del mister -. Mi aspetto una partita simile a quella dell’andata, ma estremamente equilibrata. La realtà dice che tutti possono fare punti contro tutti; di conseguenza, il pronostico è aperto”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Brividi per Scaccabarozzi: Forlì, sfido il mio passatoLa mezzala, ultimo acquisto biancorosso, domani contro il ‘suo’ Pontedera Voglio bene a tanti toscani. Ero legato a mister Menichini che non c’è più. ilrestodelcarlino.it

L'estro di Scaccabarozzi al servizio del Forlì: Bene a Pesaro ma giovedì bisogna vincereAd arrivare come colpo di mercato last minute in casa Forlì Calcio è stato il centrocampista classe 1994 Jacopo Scaccabarozzi sceso già in campo nel pari di domenica sera in casa della Vis Pesaro ... forlitoday.it

CALCIO - Il Forlì non dovrà attendere molto per andare nuovamente alla caccia dei tre punti perché giovedì alle 18 nel turno infrasettimanale ospiterà allo stadio "Morgagni" il Pontedera, fanalino di coda del girone - facebook.com facebook

#SerieC gr.B Pontedera-Ternana 2-2 Torres-Juventus NextGen 0-3 Gubbio-Campobasso 1-0 Sambenedettese-Perugia 0-1 Arezzo-Pianese 2-0 Livorno-Bra 2-1 Pineto-Ascoli 1-3 Vis Pesaro-Forlì 1-1 1 Arezzo 56 2 Ravenna 49 3 Ascoli 46 4 Pineto x.com