Forlì Miramari sfida il Picchio | Lì per vincere
Il Forlì di Miramari proverà ad approfittare del momento di stanchezza e appannamento che l’ Ascoli ha mostrato nel corso delle ultime settimane. Il famoso calcio champagne dei primi due mesi di campionato purtroppo, come spesso è fisiologico, ha visto recentemente i bianconeri finire in debito di ossigeno. Gli uomini migliori impiegati sempre e comunque oggi sono di fatto in riserva. A Pesaro nel corso della prima parte del match, ma anche nella ripresa di qualche altra gara precedente le energie sono andate via via scemando. E questo non ha consentito al Picchio di continuare a sviluppare una manovra rapida in grado di scardinare le linee avversarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
CALCIO, IL FORLI' IN TRASFERTA AD ASCOLI NEL LUNEDI' DI FESTA - In uno stadio "Del Duca" che si preannuncia bollente i ragazzi di mister Alessandro Miramari vanno alla ricerca di riscatto dopo il deludente pari casalingo col Bra - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO Forlì, Miramari: "L'Ascoli offre il più bel calcio del girone. Puntiamo a vincere mantenendo i nostri principi di gioco" picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #AscoliForlì Vai su X
Forlì, Miramari sfida il Picchio: "Lì per vincere" - Il Forlì di Miramari proverà ad approfittare del momento di stanchezza e appannamento che l’Ascoli ha mostrato nel corso ... Da sport.quotidiano.net