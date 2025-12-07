Forlì Miramari sfida il Picchio | Lì per vincere

Il Forlì di Miramari proverà ad approfittare del momento di stanchezza e appannamento che l’ Ascoli ha mostrato nel corso delle ultime settimane. Il famoso calcio champagne dei primi due mesi di campionato purtroppo, come spesso è fisiologico, ha visto recentemente i bianconeri finire in debito di ossigeno. Gli uomini migliori impiegati sempre e comunque oggi sono di fatto in riserva. A Pesaro nel corso della prima parte del match, ma anche nella ripresa di qualche altra gara precedente le energie sono andate via via scemando. E questo non ha consentito al Picchio di continuare a sviluppare una manovra rapida in grado di scardinare le linee avversarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

