Ford chiude il 2025 in rosso | 8,2 miliardi di dollari di perdite trainate dal settore veicoli elettrici in crisi

La Ford ha chiuso il 2025 con una perdita record di 8,2 miliardi di dollari. La crisi nel settore dei veicoli elettrici ha colpito duramente il colosso americano, che ha annunciato i risultati oggi a Detroit. La situazione si fa seria, e ora l’azienda deve trovare subito una strategia per risollevarsi.

Detroit, 11 febbraio 2026 – Ford chiude il 2025 con una perdita netta di 8,2 miliardi di dollari, la più significativa dagli anni della crisi finanziaria del 2008. La causa principale di questo risultato negativo sono le perdite generate dalla divisione veicoli elettrici. Nonostante questo dato preoccupante, la società americana si dichiara fiduciosa nella capacità di ridurre il deficit nel corso del 2026, puntando su un aumento dei volumi di vendita e una gestione più efficiente dei costi. La crisi del settore elettrico, aggravata da fattori esterni come i dazi sulle importazioni e le interruzioni della produzione di alcuni fornitori, mette a dura prova il piano di transizione del colosso automobilistico.

