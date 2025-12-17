20 miliardi di dollari per ristrutturarsi | la svolta di Ford dopo i tagli di Trump ai veicoli elettrici

Ford investe 20 miliardi di dollari per rinnovarsi, rispondendo ai tagli ai sussidi per i veicoli elettrici decisi dall’amministrazione Trump. La casa automobilistica americana punta a una svolta strategica significativa, destinata a cambiare radicalmente il suo modello di business e a rafforzare la propria presenza nel settore della mobilità elettrica.

19,5 miliardi di dollari per una svolta strategica: questo il conto che Ford ha preventivato di pagare tra costi operativi e svalutazioni per operare un cambio radicale del suo business dopo che l’amministrazione Usa di Donald Trump ha imposto un drastico taglio ai sussidi per i veicoli elettrici decretati nell’era di Joe Biden. Cosa ha deciso Ford. Le prescrizioni del One Big Beautiful Bill Act, la maxi-legge fiscale promossa dal Partito Repubblicano, parlano chiaro: spariscono sia i crediti d’imposta che i 5 miliardi di dollari di risorse per sussidiare fino a 7.500 dollari a unità l’acquisto di veicoli elettrici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

