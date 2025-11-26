Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Halit porta via il figlio a Yildiz!

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit Halit tenta di portare via il figlio a Yildiz. Maternità, potere e orgoglio si scontrano in uno scontro drammatico senza ritorno. Le nuove puntate di Forbidden Fruit preparano un terremoto emotivo nei rapporti della famiglia Argun. Halit, ossessionato dal controllo su Yildiz e sul loro piccolo Halit Can, scende in campo con un piano spietato: portare via il bambino con sé, senza esitazione alcuna. Dopo aver provato a impedirle di uscire di casa con il figlio, aveva momentaneamente desistito — una tregua apparente per placare la situazione. Ma ora è deciso a riprendersi ciò che, nel suo mondo, considera “suo”, anche a costo di distruggere il cuore di Yildiz. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

