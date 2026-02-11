Fondartigianato Gaglio Uil | Più formazione e innovazione ecco i fondi
Nel settore dell’artigianato, la formazione diventa sempre più centrale. Gaglio della Uil sottolinea che con più fondi si può puntare su innovazione e aggiornamento, elementi fondamentali per restare al passo con le nuove tecnologie e le sfide ecologiche. La strada passa attraverso investimenti mirati che aiutino gli artigiani a migliorare le proprie competenze.
Nel mondo dell’artigianato, la formazione è la marcia in più per affrontare i cambiamenti tecnologici ed ecologici che stanno trasformando il lavoro. Con nuove risorse e nuove scadenze, Fondartigianato rilancia l’Invito 2-2025, ovvero l’avviso pubblico che stanzia oltre 21,8 milioni di euro per.🔗 Leggi su Palermotoday.it
