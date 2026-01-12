Fisco controlli a tappeto su questi italiani | cosa sta per succedere

Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate avvia un’intensificazione delle attività di controllo fiscale. Questa fase prevede controlli più approfonditi su alcuni gruppi di contribuenti, con l’obiettivo di migliorare la compliance e contrastare l’evasione. È importante per i cittadini essere informati sulle nuove procedure e sui possibili risvolti, per affrontare con consapevolezza eventuali verifiche e rispettare le norme fiscali vigenti.

– Il 2026 segna un cambio di paradigma per l’Agenzia delle Entrate. I controlli generalizzati, quelli “a pioggia”, vengono definitivamente archiviati a favore di un sistema selettivo, digitale e guidato dai dati. Al centro della nuova strategia c’è l’analisi preventiva del rischio: meno verifiche casuali, più accertamenti mirati dove le probabilità di irregolarità sono più elevate. Questo salto di qualità è reso possibile dall’infrastruttura tecnologica gestita da Sogei, che consente al Fisco di incrociare informazioni provenienti da oltre 200 banche dati: dichiarazioni fiscali, conti correnti, spese, ricavi, flussi Pos e operazioni finanziarie. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Fisco, controlli a tappeto su questi italiani: cosa sta per succedere Leggi anche: Controlli a tappeto della Finanza: mezzo milione di euro sottratti al Fisco e 80 lavoratori non in regola Leggi anche: Bonifico tra parenti, a cosa fare attenzione per evitare i controlli del Fisco Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Un punteggio Isa negativo nel 2026 fa scattare i controlli fiscali; Distributori di benzina, controlli a tappeto anti truffe; Danno erariale: lo Stato svende la giustizia. Ecco il nuovo scudo per i burocrati. Controlli del Fisco sui conti correnti, nuovi ostacoli da questa recente sentenza - Una nuova sentenza della Cedu chiede all'Italia trasparenza nelle norme che regolano gli accessi ai dati bancari dell'Agenzia delle Entrate. msn.com

Fisco, pronti a scattare 395 mila controlli incrociati: verifiche su 200 banche dati e indice di affidabilità, cosa fa scattare l’allarme - Il 2026 segna una svolta strategica per l’Agenzia delle Entrate che si prepara ad abbandonare completamente i tradizionali controlli “a pioggia” per adottare un ... ilmessaggero.it

Controlli fiscali sui conti correnti: la sentenza CEDU cambia le regole del gioco - La Corte UE dei diritti dell’uomo giudica eccessivi i poteri del fisco sui conti correnti: mancano garanzie preventive per i contribuenti. msn.com

Fisco, pronti 395 mila controlli incrociati: cosa fa scattare l’allarme - facebook.com facebook

Controlli sui conti correnti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo boccia l’Italia: «Limitare la discrezionalità del Fisco» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.