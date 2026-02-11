Finti tecnici del gas usano il flessibile sulla cassaforte la Polizia li blocca nella viletta

La Polizia ha smascherato una banda di falsi tecnici del gas, che aveva tentato di entrare in una villetta fingendosi professionisti. Arrivati alla porta con tesserini falsi, avevano preparato una sceneggiatura ben collaudata: fingere una fuga di gas per convincere la vittima ad aprire. Ma gli agenti li hanno intercettati prima che potessero mettere in atto il furto.

Si erano presentati alla porta con tesserini falsi e una messinscena purtroppo collaudata: quella della presunta fuga di gas come scusa per poter accedere nella casa della vittima e derubarla. Ma il loro piano è saltato grazie all'attenzione del vicinato e al rapido intervento della Polizia di.

