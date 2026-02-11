FI Tajani | Marina Berlusconi? Saranno iscritti a decidere prossimo segretario

Tensioni nel centrodestra italiane, con alcuni leader che si scambiano battute sulla possibile iscrizione di Marina Berlusconi. Tajani, intervistato, afferma di essere un militante e di credere che in politica contano i risultati, aggiungendo di aver sempre avuto un buon rapporto con la figlia di Silvio Berlusconi. Rassicura inoltre di non sentirsi sotto inchiesta. La situazione rimane calda e le prossime settimane potrebbero chiarire ulteriormente gli equilibri interni al partito.

“Io sono un militante e in politica contano i risultati. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e non mi sento sotto inchiesta”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo a chi gli chiedeva delle parole di Marina Berlusconi rispetto alla necessità di rinnovamento in Forza Italia, a margine di un incontro con il Movimento Cristiano dei Lavoratori a Roma. “Tutte le sollecitazioni sul rinnovamento sono più che positive – aggiunge il vicepremier – il rinnovamento è iniziato dal momento in cui ho assunto la responsabilità di guidare Forza Italia. Con la scomparsa di Berlusconi, non essendoci più un grande leader carismatico, abbiamo dovuto fare una cosa diversa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il rinnovamento di Forza Italia passa attraverso i congressi e la partecipazione degli iscritti.

Una nuova sfida si apre nel panorama politico italiano, con Tajani che incontra Marina Berlusconi e risponde alla proposta di Occhiuto: il voto degli iscritti come elemento decisivo.

Tajani: Parole Marina Berlusconi Da quando sono segretario c'è stato rinnovamento

