Chiara Luppi e Stevie Biondi presentano Love Songs il San Valentino ad Arquà Petrarca

San Valentino si anima ad Arquà Petrarca con un evento speciale. Chiara Luppi e Stevie Biondi portano sul palco “Love Songs” per celebrare la festa degli innamorati. L’appuntamento è per sabato 14 febbraio alle 18, nell’Oratorio della SS. Trattandosi di un concerto all’aperto, molti si preparano a passare una serata di musica e emozioni in un’atmosfera intima e coinvolgente.

?? San Valentino si accende di musica ad Arquà Petrarca!? Sabato 14 febbraio alle ore 18 all'Oratorio della SS. Trinità Chiara Luppi e Stevie Biondi presentano Love Songs? Due voci straordinarie per un omaggio alle più belle canzoni d'amore italiane e internazionali, un concerto esclusivo in uno.

