Riforma della giustizia il deciso No di Angela Napoli nel confronto pubblico di Taurianova

A Taurianova si è svolto un incontro promosso dal Comitato del No sulla riforma della giustizia, con un dibattito aperto e partecipato. Angela Napoli ha espresso un netto dissenso, evidenziando le criticità della proposta costituzionale. L’evento, tenutosi nella chiesa degli artisti, ha visto confronti articolati e un’ampia partecipazione, offrendo un momento di riflessione sul tema di grande attualità.

De Domenico: "Il rischio è di trasformare il pubblico ministero da figura imparziale, chiamata ad accertare la verità, in una sorta di avvocato dell’accusa" Un dibattito intenso, partecipato e carico di contenuti quello che si è svolto a Taurianova, nella suggestiva cornice della chiesa degli artisti, in occasione dell’incontro promosso dal Comitato del No sulla riforma costituzionale della giustizia. Un appuntamento che ha acceso i riflettori su una riforma giudicata pericolosa non solo per l’assetto istituzionale del Paese, ma anche per le garanzie fondamentali dei cittadini. Al centro dell’iniziativa, la netta contrarietà del Comitato a un intervento normativo che, secondo i relatori, riduce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, alterando l’equilibrio tra i poteri dello Stato e aprendo a forme di controllo politico su pubblici ministeri e giudici.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

