Nell’ex Reggiani la nuova sede di Crs a firma dell’architetto giapponese Tadao Ando

Bergamo. Svolta per il futuro dell’ ex Reggiani. Sulle aree a nord del complesso sorgerà la nuova sede di Crs Impianti, azienda leader nel settore delle costruzioni e degli impianti tecnologici. Il progetto sarà firmato da Tadao Ando, archistar giapponese riconosciuta a livello mondiale. A sud, nell’altra metà del complesso, sorgeranno nuove funzioni residenziali e altre destinate a servizi. Dopo l’acquisizione a fine settembre delle aree a sud da parte del Gruppo Manzi, diventato proprietario unico del complesso, nelle ultime settimane si è registrata un’altra importante novità con l’acquisizione da parte dell’azienda di Gorle, guidata da Andrea e Stefano Civettini delle aree a nord, quelle dell’ex Reggiani Macchine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

