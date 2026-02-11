Eternity | Elizabeth Olsen e Miles Teller protagonisti della nuova rom-com soprannaturale di Apple TV

Elizabeth Olsen e Miles Teller sono i protagonisti di “Eternity”, la nuova commedia romantica soprannaturale di Apple TV. La storia ruota intorno a una domanda: cosa faresti se avessi solo sette giorni per decidere con chi passare l’eternità? La pellicola cerca di portare il genere in una dimensione fantastica, tra risate e riflessioni sulla scelta più importante della vita.

Cosa sceglieresti se avessi solo una settimana per decidere con chi trascorrere l’intera eternità? È questa la premessa di Eternity, il nuovo lungometraggio targato Apple Original Films che promette di reinventare il genere della commedia romantica portandolo in una dimensione ultraterrena. Protagonista assoluta è Elizabeth Olsen ( WandaVision ), nei panni di Joan, una donna che si ritrova in un immaginifico afterlife dove il tempo scorre diversamente e le decisioni hanno un peso definitivo. Un triangolo amoroso tra vita e aldilà La trama vede Joan divisa tra due uomini che rappresentano fasi opposte della sua esistenza: Larry ( Miles Teller ), l’uomo con cui ha condiviso la realtà quotidiana e la maturità, e Luke ( Callum Turner ), il suo primo grande amore morto prematuramente e rimasto ad attenderla per decenni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

