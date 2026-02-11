Eternity | Elizabeth Olsen e Miles Teller protagonisti della nuova rom-com soprannaturale di Apple TV

Da universalmovies.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elizabeth Olsen e Miles Teller sono i protagonisti di “Eternity”, la nuova commedia romantica soprannaturale di Apple TV. La storia ruota intorno a una domanda: cosa faresti se avessi solo sette giorni per decidere con chi passare l’eternità? La pellicola cerca di portare il genere in una dimensione fantastica, tra risate e riflessioni sulla scelta più importante della vita.

Cosa sceglieresti se avessi solo una settimana per decidere con chi trascorrere l’intera eternità? È questa la premessa di  Eternity, il nuovo lungometraggio targato  Apple Original Films  che promette di reinventare il genere della commedia romantica portandolo in una dimensione ultraterrena. Protagonista assoluta è  Elizabeth Olsen  ( WandaVision ), nei panni di Joan, una donna che si ritrova in un immaginifico  afterlife  dove il tempo scorre diversamente e le decisioni hanno un peso definitivo.  Un triangolo amoroso tra vita e aldilà La trama vede Joan divisa tra due uomini che rappresentano fasi opposte della sua esistenza: Larry ( Miles Teller ), l’uomo con cui ha condiviso la realtà quotidiana e la maturità, e Luke ( Callum Turner ), il suo primo grande amore morto prematuramente e rimasto ad attenderla per decenni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

eternity elizabeth olsen e miles teller protagonisti della nuova rom com soprannaturale di apple tv

© Universalmovies.it - Eternity | Elizabeth Olsen e Miles Teller protagonisti della nuova rom-com soprannaturale di Apple TV

Approfondimenti su Eternity ElizabethOlsen

In Eternity, Miles Teller ed Elizabeth Olsen trasformano l’aldilà nella rom-com più strana dell’anno

Eternity: Da'Vine Joy Randolph aiuta Miles Teller a riconquistare Elizabeth Olsen in una scena in anteprima esclusiva

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Eternity ElizabethOlsen

Argomenti discussi: Film in Streaming in uscita questa settimana: Tre Ciotole, Eternity, Love Me Love Me e tutte le altre novità dal 9 febbraio; Apple Tv presenta la lineup 2026; The Drama: svelato il trailer con Zendaya e Robert Pattinson; Cosa guardare su Apple TV a febbraio? Le novità tra film, serie TV e originals.

Eternity: Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner si uniscono alla rom comElizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner sarebbero in trattative per unirsi al cast di Eternity, una nuova commedia romantica. Eternity è una nuova commedia romantica in fase di realizzazione che ... comingsoon.it

Elizabeth Olsen deve scegliersi un partner per l'aldilà nel trailer della rom-com EternityNuova commedia romantica dai risvolti fantascientifici per l'ex-Scarlet Witch dei Marvel Studios, qui alle prese con un triangolo sentimentale A24 ha diffuso in streaming il primo trailer di Eternity, ... movieplayer.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.