In Eternity Miles Teller ed Elizabeth Olsen trasformano l’aldilà nella rom-com più strana dell’anno

Il film: Eternity (2025) Titolo originale: Eternity Regia: David Freyne Sceneggiatura: David Freyne, Patrick Cunnane Strong Genere: Commedia, Romantico, Fantasy Cast: Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner, Da’Vine Joy Randolph, John Early, Olga Merediz Durata: 114 minuti Dove l’abbiamo visto: Al cinema. Trama: Larry si risveglia dopo la morte in una stazione ultraterrena, un luogo in cui ogni anima deve scegliere il proprio “mondo eterno”. Poco dopo arriva anche Joan, la moglie con cui ha condiviso una lunga vita, ma il loro ricongiungimento è messo in crisi dall’apparizione di Luke, il primo marito di lei, morto molti anni prima e rimasto in attesa del loro incontro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - In Eternity, Miles Teller ed Elizabeth Olsen trasformano l’aldilà nella rom-com più strana dell’anno

Altri contenuti sullo stesso argomento

I Wonder Pictures. . C'è un luogo di passaggio tra questa vita e la prossima, in cui puoi decidere dove passare la tua eternità. C'è solo un problema: una volta che hai deciso, non puoi tornare indietro. ? ETERNITY con Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum T - facebook.com Vai su Facebook

In Eternity, Miles Teller ed Elizabeth Olsen trasformano l’aldilà nella rom-com più strana dell’anno - building e le interpretazioni, pur calando nel finale. Da msn.com

Una "Eternity" dove scegliere tra il primo amore e il marito. La commedia romantica con Elizabeth Olsen e Miles Teller - I due protagonisti parlano di questo strano aldilà dove i morti si ritrovano tutti giovani e belli e o ... Segnala corriere.it

Eternity: recensione del film di David Freyne - La recensione di Eternity, il film di David Freyne nelle sale italiane il 4 dicembre 2025 per I Wonder Pictures. Riporta cinematographe.it

Eternity: Da'Vine Joy Randolph aiuta Miles Teller a riconquistare Elizabeth Olsen in una scena in anteprima esclusiva - Larry (Miles Teller) è in crisi nera: riuscirà a convincere Joan (Elizabeth Olsen) a trascorrere l'eternità con lui? Lo riporta comingsoon.it

Cinque film in streaming interpretati da Elizabeth Olsen, protagonista di Eternity - L'attrice che interpreta Scarlet Witch nell'Universo Marvel torna in sala nella commedia fantastica con Miles Teller e Callum Turner. Lo riporta comingsoon.it

Elizabeth Olsen e Miles Teller per “Eternity”: «L’amore è disordinato, ed è giusto così» - In Eternity, il nuovo film A24, in arrivo al cinema il 4 dicembre con I Wonder Pictures, Elizabeth Olsen e Miles Teller interpretano una storia d’amore che rinuncia alla perfezione per abbracciare la ... msn.com scrive