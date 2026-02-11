Estate 2026 la Pigna | Cartellone eventi per lidi e per la città serve chiarezza

Con l’estate 2026 alle porte, la Pigna chiede chiarezza sull’organizzazione degli eventi. L’assessore del Comune invita l’amministrazione a comunicare con precisione quali iniziative sono in programma sia per i Lidi che per la città d’arte, in modo da evitare confusione e permettere ai cittadini e ai visitatori di pianificare al meglio la stagione.

Con l'avvicinarsi della stagione estiva, riteniamo necessario che l'Amministrazione comunale chiarisca quali siano le strategie e le iniziative previste per il cartellone degli eventi 2026, sia per i Lidi sia per la città d'arte. Ravenna è un territorio che vive di un equilibrio tra costa e.

