Alessandro Haber vuole essere Marlon Brando sul palcoscenico dell' Auditorium Pina Renzi di Morciano
Alessandro Haber si prepara a calarsi nel ruolo di Marlon Brando sul palcoscenico dell’Auditorium Pina Renzi di Morciano, inaugurando la nuova stagione teatrale il 18 dicembre. Il cartellone, curato da ATER Fondazione, presenta sette spettacoli che uniscono prosa, musica e innovativi linguaggi della scena contemporanea, offrendo un ricco programma di eventi culturali.
Inaugura giovedì 18 dicembre la nuova stagione teatrale dell’Auditorium Pina Renzi di Morciano, un cartellone, curato da ATER Fondazione, che propone sette spettacoli che intrecciano prosa, musica e i nuovi linguaggi della scena contemporanea.L’apertura è affidata ad Alessandro Haber, con “Volevo. Riminitoday.it
PRENDIAMOCI UNA PAUSA 2026 Trailer Marco Giallini, Claudia Gerini Film Commedia
Volevo essere Marlon Brando, interprete Alessandro Haber mercoledì all’Auditorium di Maranello - Volevo essere Marlon Brando © Tommaso Le Pera Con lo spettacolo di prosa Volevo essere Marlon Brando , interprete Alessandro Haber con la regia regia e la drammaturgia di Giancarlo Nicoletti – tratto ... sassuolo2000.it
"Volevo essere Marlon Brando" al Teatro Nuovo con Alessandro Haber - Dal 2 al 5 dicembre, alle ore 21, il secondo appuntamento al Teatro Nuovo di Verona della rassegna “Divertiamoci a Teatro”, realizzata dal Teatro Stabile di Verona – Centro di Produzione Teatrale. veronasera.it
Mercoledì 17 dicembre ore 20.45 L'ULTIMO CAPODANNO di Marco Risi, con Alessandro Haber, Monica Bellucci, Italia, 1998, 90’ Marco Risi e Niccolò Ammaniti si uniscono nella scrittura per una lettura grottesco apocalittica dell'approssimarsi della fine del m - facebook.com facebook
Alessandro Haber: «Recitare è la mia malattia. Il mio errore più grande Lasciai una donna perché zoppa» x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.