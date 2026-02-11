La redazione di Pianeta Milan ha intervistato in esclusiva Giuseppe Pastore, che ha parlato di Allegri, Rabiot e del mercato. Secondo lui, Rabiot è il più dominante in campo, mentre su Mateta dice che il Milan ha perso tempo. Pastore ha anche suggerimenti su come rinforzare la difesa, ma senza troppi giri di parole.

Il Milan si appresta ad entrare nei mesi decisivi della sua stagione, per questo abbiamo voluto ascoltare una voce autorevole sul mondo rossonero. La redazione di Pianeta Milan ha avuto il grande piacere di intervistare in esclusiva il giornalista Giuseppe Pastore, uno dei volti e delle voci dei podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Iniziamo parlando di questa stagione: ti aspettavi un cambio di passo così netto grazie all'arrivo di Massimiliano Allegri, visto come è andata la scorsa stagione con Fonseca e Conceicao? "Si me lo aspettavo. Intanto sono andati fuori 'agenti del caos' che lo scorso anno sono girati intorno al Milan, sia in spogliatoio, che in dirigenza, che in panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA – Pastore: “Rabiot il più dominante. Mateta? Il Milan ha perso tempo. In difesa prenderei …”

