Ricci dopo Torino-Milan | Il gol di Rabiot ci ha dato tanto per il secondo tempo Pulisic è un grande

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ricci dopo torino milan il gol di rabiot ci ha dato tanto per il secondo tempo pulisic 232 un grande

© Pianetamilan.it - Ricci dopo Torino-Milan: “Il gol di Rabiot ci ha dato tanto per il secondo tempo. Pulisic è un grande”

Approfondisci con queste news

ricci dopo torino milanMilan, Ricci: "Gara dai due volti: timidi nel primo tempo, grande reazione nella ripresa" - Il centrocampista del Milan, Samuele Ricci, incontrerà i giornalisti dopo la vittoria per 2- Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ricci Dopo Torino Milan