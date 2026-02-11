Eredità Agnelli il gip respinge la richiesta di messa alla prova per John Elkann

Il gip di Torino ha respinto la richiesta di messa alla prova presentata da John Elkann. L’imprenditore era coinvolto in un procedimento legato all’eredità della famiglia e alla residenza della nonna, Marella Caracciolo. La decisione chiude così una possibilità di patteggiamento e lascia aperta la strada a un processo più formale.

Torino, 11 febbraio 2026 – È stata rigettata la richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nel procedimento giudiziario che riguarda l’eredità Agnelli e in particolare la residenza della nonna, Marella Caracciolo. La decisione è stata presa da un gip di Torino. Gli atti sono stati restituiti alla procura, a che ora dovrà decidere come procedere. Il gip Giovanna Di Maria, infatti, in udienza questa mattina ha respinto l'istanza di messa alla prova per John Elkann, presentata dai suoi legali. Gli atti ora tornano ai pm che dovranno disporre una nuova chiusura indagini in relazione alla posizione dell 'a. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eredità Agnelli, il gip respinge la richiesta di messa alla prova per John Elkann Approfondimenti su Agnelli Eredità Eredità Agnelli, rinviata all’anno prossimo l’udienza per la messa alla prova di John Elkann L'udienza per la messa alla prova di John Elkann nell'ambito dell'eredità Agnelli è stata rinviata al 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Agnelli Eredità Argomenti discussi: Eredità Agnelli: Gianluca Ferrero rifiuta il patteggiamento, il gip lo boccia!; Maltempo, allerta gialla in sei regioni per venti e forti piogge; Governo, nuova grana Santanchè: Pd-M5S-Avs chiedono dimissioni ma Fratelli d'Italia resta garantista; Ecco come il Long Covid cambia il cervello con meccanismi tipici dell’Alzheimer. Eredità Agnelli: gip respinge richiesta messa alla prova per Elkann, atti tornano a pmTorino, 11 feb. - (Adnkronos) - Tornano ai pm gli atti dell'inchiesta della procura di Torino sull'eredita' di Marella Agnelli, la vedova ... iltempo.it Eredità Agnelli, niente messa alla prova per John Elkann: in caso di processo, già incombe la prescrizione (ma anche la brutta figura)Il giudice ha negato l'opzione che avrebbe estinto il reato di truffa ai danni dello Stato per il presidente di Stellantis e Exor ... ilfattoquotidiano.it Eredità Agnelli, il caso dei 29 quadri: la procura di Roma indaga per illecita esportazione di opere d’arte x.com Stellantis ammette: abbiamo sbagliato tutto. E correggere adesso costa caro (anche agli azionisti, dove non ci sono solo gli Agnelli e soci, ma pure i risparmiatori). Colpa di John Elkann C'è chi lo pensa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.