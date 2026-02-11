Epstein cercava di entrare in contatto con il presidente russo Putin. Diverse email mostrano come il finanziere tentasse di organizzare un incontro, coinvolgendo politici e imprenditori vicini al regime. La vicenda riaccende i sospetti sui suoi legami con Mosca, mentre le indagini puntano a chiarire se ci fossero connessioni più profonde tra Epstein e la Russia.

Varie email mostrano come il finanziere cercasse di ottenere un incontro con Putin tramite politici e imprenditori, anche vicini al regime Nei documenti ci sono varie mail scambiate da Epstein con sue conoscenze nel mondo diplomatico, tra cui gli ex primi ministri Thorbjørn Jagland (Norvegia) ed Ehud Barak (Israele). Epstein chiedeva loro attivarsi per fargli incontrare Putin, e di riferirgli che era pronto ad aiutarlo. In un secondo momento, e forse perché non ci era riuscito con Putin, Epstein aveva provato a incontrare il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. I contatti di Epstein sono avvenuti prima e dopo le elezioni presidenziali statunitensi del 2016, in cui i servizi segreti russi cercarono di interferire per facilitare la vittoria di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Epstein aveva legami dubbi anche con la Russia

Le autorità polacche stanno indagando sui rapporti tra Jeffrey Epstein e Vladimir Putin.

