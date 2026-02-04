Epstein un burattino in mano al Kgb? La terribile ipotesi e i legami con Putin

Le autorità polacche stanno indagando sui rapporti tra Jeffrey Epstein e Vladimir Putin. Da alcune fonti emergono sospetti che Epstein possa essere stato un burattino in mano al Kgb, legato a Mosca. La questione apre nuovi interrogativi sulla rete di potere e influenze che coinvolgerebbero anche il presidente russo.

Le autorità polacche hanno aperto un'inchiesta sui possibili legami tra Jeffrey Epstein e il presidente russo, Vladimir Putin. Lo ha annunciato il primo ministro polacco, Donald Tusk, secondo il quale il defunto finanziere pedofilo statunitense avrebbe collaborato con il Cremlino per raccogliere materiale compromettente sulle élite occidentali, molti esponenti delle quali, a quanto emerge dai documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia Usa, avevano partecipato ai famigerati festini sull'isola privata di Epstein, che spesso prevedevano abusi su minori. «Tra i documenti pubblicati finora ce ne sono oltre mille che riguardano direttamente Vladimir Putin e 9 mila che riguardano la Russia», ha affermato Tusk in conferenza stampa, «sto parlando dell'ambiente politico russo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

