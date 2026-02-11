emulatore switch per android migliora il supporto per lo snapdragon 8 elite e altro

Un nuovo aggiornamento per l’emulatore Kenji-Nx, dedicato a far funzionare giochi Nintendo Switch su smartphone Android, ha migliorato il supporto per il processore Snapdragon 8 Elite. Gli utenti che usano dispositivi con questa potenza notano meno problemi di compatibilità e prestazioni più fluide. Kenji-Nx, nato dal progetto Ryujinx, punta a rendere più facile giocare ai titoli Nintendo sui telefoni, anche con hardware più recente.

kenji-nx rappresenta un emulatore per android derivato dal progetto ryujinx, pensato per far girare giochi della Nintendo Switch su dispositivi mobili. il recente aggiornamento di anteprima, versione 2.1.0, introduce una serie di miglioramenti mirati a stabilità, prestazioni e fruibilità, offrendo un’esperienza più fluida agli utenti Android. kenji-nx: aggiornamento 2.1.0 in anteprima per android. la nuova build riguarda diverse migliorie sostanziali, tra cui la gestione dei giochi in background, la compatibilità su tablet e dispositivi pieghevoli, e la gestione dei controlli. le ottimizzazioni incidono anche sulla stabilità generale e sull’efficienza del software, con risultati percepibili in termini di fluidità e affidabilità durante le sessioni di gioco. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

