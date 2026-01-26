Napoli in emergenza infortuni McTominay stremato verso il Chelsea

Da forzazzurri.net

Il Napoli si trova ad affrontare un momento difficile a causa di numerosi infortuni che hanno ridotto le opzioni a disposizione della squadra. Tra i giocatori coinvolti, McTominay appare particolarmente stanco e in forse in vista della prossima sfida contro il Chelsea. La situazione richiede attenzione e gestione accurata per preservare la competitività del team nelle prossime gare.

Il Napoli continua a fare i conti con una vera e propria emergenza fisica che sta. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.netImmagine generica

