Napoli in emergenza infortuni McTominay stremato verso il Chelsea

Il Napoli si trova ad affrontare un momento difficile a causa di numerosi infortuni che hanno ridotto le opzioni a disposizione della squadra. Tra i giocatori coinvolti, McTominay appare particolarmente stanco e in forse in vista della prossima sfida contro il Chelsea. La situazione richiede attenzione e gestione accurata per preservare la competitività del team nelle prossime gare.

Il Napoli continua a fare i conti con una vera e propria emergenza fisica che sta. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Emergenza infortuni, ma non solo: Napoli, a Torino sfuma (definitivamente?) il sogno ScudettoLa sconfitta dell'Allianz Stadium lascia al Napoli più rimpianti che certezze. Il 3-0 finale premia la Juventus oltre i reali meriti di una. Napoli in emergenza, la Juventus ne approfitta: allo Stadium è 3-0Torino, 25 Gennaio - Una Juventus solida e spietata travolge un Napoli pieno di assenze e vince con un netto 3-0 il big-match dello Stadium. Decidono il gol ... Per spiegare la situazione di emergenza che sta affrontando il Napoli, mister Conte chiama in causa anche Giovane Il tecnico leccese ha infatti inserito il giocatore al 70', nonostante sia stato ufficializzato soltanto ieri sera come nuovo acquisto dei parteno Emergenza totale in casa #Napoli con Antonio #Conte che dopo il ko contro la #Juventus svela un retroscena clamoroso sull'esordio del neo acquisto #Giovane, mandato in campo senza mai aver fatto un allenamento con la squadra.

