Rachele Risaliti, ex Miss Italia e moglie del calciatore Gaetano Castrovilli, ha condiviso il suo commento riguardo alle minacce ricevute sui social. Dopo aver affrontato insulti e messaggi offensivi, ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza, evidenziando le difficoltà legate alla gestione delle critiche online. Questa vicenda mette in luce le problematiche legate alla comunicazione sui social e l’importanza di un confronto rispettoso.

Rachele Risaliti, ex Miss Italia 2016 e moglie del calciatore del Bari Gaetano Castrovilli, ha deciso di uscire allo scoperto dopo la valanga di insulti ricevuti sui social. Il momento più basso è arrivato sabato 27 dicembre, poche ore dopo il pareggio interno dei pugliesi contro l’Avellino, quando un utente identificato come Cosmin Florin ha scritto alla coppia su Instagram: «Che il cancro vi divori tutti. Che i vostri figli e che tutto ciò che avete muoiano». Il messaggio, arrivato come commento a una foto di famiglia con il piccolo Brando di quasi due anni, ha fatto scattare la denuncia. «Qualsiasi forma di violenza va denunciata», ha dichiarato l’influencer e imprenditrice al Corriere del Mezzogiorno e a Repubblica Bari. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Mia sorella ci ha provato con il mio futuro marito, è gelosa perché si è fidanzato con me e non con lei. Le ho detto di non venire al mio matrimonio ma i miei genitori la difendono”: lo sfogo è virale su Reddit

Leggi anche: “La famiglia di mio marito ha organizzato tutto il mio matrimonio senza considerarmi, io ora pretendo solo che mia suocera indossi un abito di raso anche se lo odia. Sono cattiva?”: lo sfogo della sposa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

«Augurano il cancro a mio figlio perché mio marito è calciatore», lo sfogo di Rachele Risaliti: le minacce cancellate e ricomparse in chat - La denuncia alla polizia postale e il tentativo dell'ex Fiorentina di eliminare i commenti sui social ... open.online

IL CANCRO DI RE CARLO! Questa sera verrà trasmesso in Inghilterra un messaggio di Re Carlo in cui parlerà della sua esperienza con il cancro. Nel suo messaggio registrato per Stand Up To Cancer 2025, The King sottolineerà l’importanza dello screening - facebook.com facebook